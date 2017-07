Un lecteur nous invite à diffuser les changements d’horaires des messes dominicales à l’église Saint-Germain du Chesnay (78) :

Comme les années passés, il n’y aura qu’une seule messe dominicale les dimanches de juillet à 11h00. Aucune messe les dimanches 6, 13 et 20 août (et 15 août). Une seule messe le dimanche 27 août à 11h00. La reprise des horaires habituels aura lieu le 3 septembre (10h et 11h45).