Le Motu Proprio en Haute-Savoie

Un lecteur nous fait suivre un extrait du numéro de Janvier 2018 de Catholiques 74, la revue du diocèse d’Annecy (74) où le journal diocésain évoque le rite romain traditionnel. La Fraternité Saint-Pierre est présente dans ce diocèse depuis les années 2000 grâce à sa maison de l’Oeuvre des Retraites, la Bergerie, à Saint-Jorioz. Depuis 2007, les prêtres assurent l’apostolat dominicale à l’église paroissiale de Duingt (sur les bords du lac d’Annecy).

La messe est célébrée chaque dimanche et fêtes à l’église paroissiale de Duingt à 10h, ainsi que les dimanche et fêtes à 18h30 (sauf été) et du mardi au vendredi à 11h30 à la Chapelle de la Maison Saint-Maurice (La Bergerie) à Saint-Jorioz. Les prêtres assurent également l’aumônerie de l’école Sainte-Cécile (primaire) et le collège Sainte Philomène à Seynod (Annecy).

FSSP Annecy