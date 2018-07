Nominations à la Fraternité Saint-Pierre

Nomination des Supérieurs de District de la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre

Le Supérieur Général a nommé, avec l’accord de son nouveau Conseil Général :

– l’abbé Benoît Paul-Joseph comme Supérieur du District de France pour trois ans ;

– l’abbé Bernhard Gerstle comme Supérieur du District Germanophone pour trois ans ;

– l’abbé Michael Stinson comme Supérieur du District Nord-Américain pour trois ans.

Au nom de tous les membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, le Supérieur Général et son Conseil adressent leurs plus vifs remerciements à l’abbé Gerard Saguto, Supérieur du District Nord-Américain depuis 2015. Ils remercient également les abbés Paul-Joseph et Gerstle de continuer leur charge de Supérieurs et les assurent de leurs prières.