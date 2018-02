Un nouveau site pour la Fraternité Saint-Pie X à Nantes

Le Prieuré Saint Louis, prieuré de la Fraternité Saint-Pie X à Nantes, vient de lancer son nouveau site internet. Les 7 prêtres du prieuré, M. l’abbé France (prieur) avec les abbés Ravilly, Buchet et Boissonnet, ainsi que les prêtres de l’école Saint-Martin les abbés Lajoinie, Chabot-Morisseau et Gélineau, desservent 4 chapelles à Nantes, la Placelière (école Saint-Martin), Farfaret et Pornichet.

A Nantes en raison de travaux à la Chapelle Saint-Louis, les messes sont célébrées en partie à la Chapelle de l’Immaculée (rue Malherbe à Nantes). Cette chapelle a d’ailleurs été mise à disposition par le diocèse de Nantes.

Toutes les informations sur les apostolats de la FSSPX en région nantaises sont disponibles sur ce nouveau site

