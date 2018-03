Les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre sont présents au Royaume-Uni depuis une trentaine d’années et plus récemment en Irlande. 7 prêtres (dont un Français) résident en 3 maisons (Edimbourg, Warrington et Reading). Ils desservent 9 églises au Royaume-Uni et 3 en Irlande.

Le 9 juin prochain, comme l’an dernier, un diacre de la Fraternité Saint-Pierre sera ordonné prêtre à Warrington.

Priestly Fraternity of Saint Peter United Kingdom and Ireland