Nouvel apostolat pour la Fraternité Saint-Pierre en Angleterre

Notre confrère The Matin Mass Society rapporte que la Fraternité Saint-Pierre s’est vu confiée un nouvel apostolat en Angleterre à Bedford (environ 90 km au nord de Londres).

Au cours des 2 ou 3 dernières années, différents prêtres ont célébré la messe selon l’ancien ordo le dimanche à l’église Christ Roi de Bedford. Avec l’arrivée d’un troisième prêtre à la maison de la Fraternité Saint-Pierre à Reading, la bénédiction de l’évêque de Northampton et le généreux soutien du curé, l’abbé Patrick Hutton, les prêtres de la FSSP basés à Reading prennent sous leur responsabilité la charge des messes de l’église Christ-Roi à partir du dimanche 8 octobre.

Les messes du dimanche continueront à être célébrées à 8h30 ; et en plus il y aura généralement des messes célébrées à 19h30 pour les fêtes de semaines (Les messes à Chesham Bois dans le sud du diocèse de Northampton continueront d’être célébrées à 8h le dimanche et à 11h les fêtes de semaines).

S’il vous plaît gardez ce nouveau développement dans vos prières, et si vous vivez dans la région de Bedford, faites passer le message !

La Fraternité Saint-Pierre dispose de trois maisons en Angleterre : à Édimbourg (3 églises desservies et 2 diocèses), à Reading (3 églises desservies et 2 diocèses) et à Warrington (1 église et 1 diocèse). 6 prêtres de la Fraternité Saint-Pierre résident de manière permanente dans le pays.