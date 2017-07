Un nouvel apostolat pour l’Institut du Christ Roi en Angleterre

Notre confère anglophone New Liturgical Movement publie le communiqué de Mgr Campbell, évêque du diocèse de Lancaster (Angleterre). Il va confier à l’automne une nouvelle église, l’église St Thomas de Canterbury et des Martyrs anglais (appelée église des Martyrs anglais) à Preston, à l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.

L’Institut du Christ Roi est déjà en charge dans ce diocèse de l’église Saint Walburge à Preston et non loin de l’église Sainte-Marie Madeleine de Pentwortham et compte 5 prêtres au Royaume-Unie, 4 églises actuellement (dans trois diocèses Shrewsbury, Preston et Liverpool).

