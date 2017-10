Un nouvel apostolat pour l’Institut du Christ Roi aux Etats-Unis

Notre confrère Rorate Caeli revient sur l’inauguration du nouvel apostolat de l’Institut du Christ Roi dans le diocèse de Bridgeport dans le Connecticut (Etats-Unis)

A l’invitation de Son Excellence, Mgr Frank J. Caggiano, Évêque de Bridgeport, Connecticut, un nouvel Oratoire de l’Institut du Christ Roi Roi Souverain Prêtre a été établi sur la paroisse Saints Cyril et Méthode à Bridgeport en la fête du Saint Rosaire, le 7 octobre 2017.

Le pasteur actuel, le bien-aimé Monseigneur Joseph Pekar, sert fidèlement la paroisse comme pasteur depuis 1971. La pastorale et l’administration de la paroisse est confiée maintenant à l’Institut, qui continuera la célébration de la liturgie romaine traditionnelle de 1962 selon la longue tradition de cette paroisse.

Le nouveau Recteur de l’Oratoire nommé par Mgr Caggiano pour servir la paroisse Saints Cyril et Méthode est le chanoine Andrew Todd. Il sera assisté pour la première année par un séminariste de l’Institut, l’abbé Bryan Silvey.

La première messe de ce nouvel Oratoire a été célébrée le dimanche 8 octobre à 10h15. Son Excellence Mgr Caggiano a présidé le rite cérémoniel d’installation du nouveau Recteur et a donné l’homélie. Le Vicaire général du diocèse, Mgr Thomas Powers, et le Vicaire épiscopal, le Père Joseph Marcello, et le Père Cyprian LaPastina, curé de St. Mary’s à Greenwich, étaient tous présents pour l’occasion. Le vicaire général de l’Institut Christ Roi, Mgr Michael Schmitz, a assisté et exprimé publiquement sa gratitude à Mgr Caggiano pour son invitation à servir à Bridgeport. Le Supérieur de la Province Américaine, le Chanoine Matthew Talarico, ainsi que le Chanoine Brian Bovee et l’Abbé Francis Bennell de l’Oratoire Saint-Antoine de Padoue à West Orange, New Jersey, sont venus participer à la célébration.