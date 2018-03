Une nouvelle chapelle pour l’Institut du Bon Pasteur à Bogota (Colombie)

L’Institut du Bon Pasteur souhaite construire une nouvelle chapelle pour son apostolat de Bogota en Colombie, comme l’écrit l’abbé Matthieu Raffray, Supérieur du District d’Amérique Latine. L’Institut du Bon Pasteur connaît un essor très important dans cette partie du globe renforcé par une nombre croissant de vocations venant de cette région.

Aujourd’hui, notre chapelle de Bogota peut contenir environ 100 personnes. Cependant, les prêtres doivent multiplier les offices, afin de recevoir près de 500 fidèles les dimanches et jours de fête (la messe principale regroupe plus de 250 fidèles, qui s’entassent dans les couloirs, et à l’extérieur !). Il est donc vraiment nécessaire et urgent de trouver une nouvelle structure, adaptée aux besoins de cet apostolat, avec des salles de catéchisme, salles de conférences, et tout ce qu’il faut pour le bon développement de ce qui est l’un des plus importants centre de l’IBP en Amérique Latine.

Je vous demande donc, à vous, fidèles et amis du Bon Pasteur, votre généreuse contribution pour cette œuvre, principalement par le moyen de vos prières, et aussi, selon vos possibilités, par votre aide financière, qui permettra le développement de l’apostolat colombien de notre Institut, et de participer ainsi toujours davantage à la diffusion de la Sainte Messe et de la doctrine catholique traditionnelle, ad majorem Dei gloriam !