Des nouvelles du Monastère Saint-Benoît (Lagarde-Freinet)

Le Monastère Saint Benoit a été fondé par deux moines anglophones et érigé par Mgr Rey en 2011. La petite communauté de bénédictin est établie à Lagarde-Frenet.

Extrait de la lettre de Carême

Par la grâce de Dieu notre petite communauté croît progressivement : un nouveau membre nous est arrivé en début d’année, et il y a une demande continuelle d’hommes de qualité qui demandent des séjours de discernement. À ce stade, si Dieu le veut, nous espérons accueillir au moins une, sinon deux vocations dans la communauté plus tard dans l’année. Veuillez prier pour tous ces hommes, afin qu’ils puissent recevoir toutes les grâces nécessaires pour discerner et suivre la sainte volonté de Dieu avec générosité et courage. Veuillez aussi prier pour nous autres, afin que nous soyons des dignes intendants des vocations que Dieu envoie.

Notre célébration de la Semaine Sainte cette année sera particulièrement riche, étant donné que, le 17 janvier, les autorités compétentes nous ont accordé la permission de célébrer les rites de la Semaine Sainte selon le Missel de 1953. Ces beaux et anciens rites, spécialement dans un contexte monastique, témoignent la richesse que des siècles de traditions nous ont donné, et dont nous espérons beaucoup profiter dans les années à venir. Nous avons hâte d’accueillir plusieurs membres du clergé et autres hôtes qui nous aideront à célébrer ces rites avec la dignité et la solennité qu’ils réclament. Tous les offices et autres cérémonies de la Semaine Sainte sont ouverts au public : on peut consulter les horaires sur notre site internet ou notre page Facebook. Nous sommes profondément reconnaissants aux autorités pour cette permission exceptionnelle.

