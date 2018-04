Ordination chez les Bénédictins de l’Immaculée

Le mercredi 21 mars, pour la fête liturgique de Saint Benoît, le Monastère Sainte-Catherine de Sienne de Villatalla était en fête. Le frère Marie a reçu des ordres mineurs et le frère Antoine a été ordonné sous-diacre par Mgr Oliveri, évêque émérite du diocèse en présence de Mgr Borghetti évêque titulaire d’Albengua-Imperia.

Chers Amis, il y a un an notre nouvel évêque Mgr Guglielmo Borghetti érigeait canoniquement notre communauté. Cette année en la même fête de Saint Benoît il décidait d’ordonner nos frères Antoine et Marie, l’un devant recevoir le sous-diaconat et l’autre la tonsure ecclésiastique et les ordres mineurs de portier et lecteur. La cérémonie a eu lieu dans l’église plus spacieuse d’une commune voisine, Dolcedo, que le curé, ami du monastère, a mis à notre disposition.

C’est Mgr Mario Oliveri qui, à la demande de Mgr Borghetti a présidé solennellement à ces ordinations, ce dernier nous ayant fait la grâce de sa présence. Un trentaine de prêtres du diocèse et d’autres diocèses alentours sont venus se joindre à la cérémonie ainsi que les maires de Villatalla et de Dolcedo avec le maréchal de la gendarmerie.