Le 15 août 2018, Mgr Alfonso de Galarreta, évêque auxiliaire de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, a conféré le sous-diaconat et les ordres mineurs à six séminaristes du Séminaire Sainte-Croix de Goulburn en Australie (deux Philipins, un Sud-coréen, un Australien, un Néo-zélandais et un Nigérian). La tradition catholique progresse aussi dans cette région du monde !

