Un lecteur nous invite à annoncer l’ouverture de l’Institut Saint-Gabriel à Presly (à proximité de Vierzon), internat de garçons de la 6ème à la 3ème. Ce nouvel établissement ouvre dans les anciens locaux de l’Angelus fermé en juillet 2017.

Dernières nouvelles du projet :

– Le 22 février 2018, la cour d’appel de Bourges, saisie par les propriétaires des bâtiments situés côté ouest de la D58 au lieu-dit l’Angélus, dans lesquels doit se créer l’institut Saint-Gabriel, a ordonné la levée immédiate des scellés posés depuis le 2 juillet 2017.

– Le 28 mars 2018, soit plus d’un mois après la décision de la cour d’appel, la gendarmerie a procédé à la levée des scellés en présence du président de l’APESGP, mandaté par le gérant de la SCI propriétaire. L’APESGP a ensuite procédé le jour-même à un état des lieux minutieux, accompagnée d’huissiers. Cet état des lieux a permis de constater d’importants dégâts, principalement dus au gel, mais aussi au manque d’entretien et de chauffage, les bâtiments n’étant plus accessibles depuis le 2 juin 2017. Notamment, nous avons à déplorer la détérioration de plus d’une vingtaine de radiateurs, des fuites de toit, la perte de quantité de nourriture qui était restée dans les congélateurs, les réfrigérateurs et les remises. Enfin, la remise en eau progressive des bâtiments devrait également nous apporter quelques mauvaises surprises.