Ouverture d’un collège-lycée de filles à Sées

Plusieurs personnes nous ont fait suivre cette information :

Ouverture en septembre 2018 du Collège-Lycée d’Argentré (1 rue d’Argentré – 61500 Sées), collège et lycée de jeunes filles hors contrat à Sées :

Pour cette première année, il est prévu d’ouvrir les classes de 6ème, 5ème, 4ème et seconde.

Retenez les dates des portes ouvertes et examens d’admission (épreuves de français et de mathématiques) :

Samedi 14 avril 2018

Samedi 26 mai 2018

Samedi 16 juin 2018

Renseignements et inscriptions (télécharger le dossier) : Collège Lycée d’Argentré (Sées)