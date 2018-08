Pèlerinage à Aparecida (Brésil)

21Le District d’Amérique Latine de l’Institut du Bon Pasteur (IBP) poursuit son développement au Brésil, en Colombie et au Costa Rica avec des apostolats paroissiaux mais aussi des aumôneries de différents groupes de fidèles. Au fur et à mesure des années, l’Amérique latine devient le “champ d’apostolats” le plus importants pour l’IBP, qui compte également un nombre important de séminaristes venant de cette région à Courtalain. A l’occasion d’un pèlerinage fin juin, les fidèles des différents apostolats brésiliens ont marché vers le sanctuaire d’Aparecida.

Environ 300 fidèles originaires de tous les apostolats brésiliens (Brasilia, Sao Paulo, Belém, Curitiba, Porto Alegre) et aussi d’autres endroits comme Recife, Santa Catarina etc., se sont réunis à la ville de Roseira à 06h00 pour marcher 15 km, en chantant en disant le rosaire jusqu’au Sanctuaire d’Aparecida. Après la marche, une messe solennelle fut célébrée à la chapelle des confessions de la Basilique Nouvelle par l’abbé Pinheiro, supérieur de la maison de Brasilia, assisté par l’abbé Bonifácio, supérieur de la maison de Curitiba, et par l’abbé Mattke, prêtre collaborateur à Brasilia. Après le début de l’après-midi, libre pour visiter la ville, les pèlerins se sont réunis à 15h00 pour faire une photo de groupe et vénérer ensemble l’image miraculeuse. Le groupe venu de Brasilia avait pu aussi visiter la ville de Guaratinguetá, ville d’origine de Saint Antoine de Sant’Ana Galvão, le vendredi avant le pèlerinage, où ils ont assisté la messe basse célébrée par l’abbé Pinheiro au monastère Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Le dimanche, l’abbé Mattke a également célébré la Messe à la basilique nouvelle avant le retour du groupe de Brasília.

Photos : District d’Amérique Latine de l’IBP