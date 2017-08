Pèlerinage à Notre-Dame du Cap (Canada) les 2, 3 et 4 septembre

Le Pèlerinage Marie Reine du Canada est organisé par la paroisse St-Clément d’Ottawa. Il s’agit d’un événement annuel consistant en trois jours de marche (soit environ 100 kms) de Saint-Joseph-de-Lanoraie au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap au Cap-de-la-Madeleine. Un pèlerinage c’est un pieux périple vers un lieu saint ayant pour but la sanctification du pèlerin et la Gloire de Dieu. Il peut être fait en l’honneur d’un saint ou d’un martyr, pour demander des faveurs surnaturelles, pour rendre grâce de faveurs reçues, ou pour remplir un certain engagement religieux, etc.