Pèlerinage à Rome pour les 30 ans de la Fraternité Saint-Pierre

Pour ses 30 ans, la Fraternité Saint-Pierre propose un pèlerinage à Rome en présence de son (nouveau) supérieur général et de son supérieur de district en octobre 2018.

À l’occasion de son 30° anniversaire, la Fraternité Saint-Pierre organise du 16 au 20 octobre 2018 un pèlerinage à Rome où bat le cœur de notre Mère la sainte Église ! Dans la capitale de la chrétienté, venez respirer cette atmosphère de sainteté, de paix et d’universalité qui procurera un profond renouvellement chrétien.

Ce pèlerinage, accompagné par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, vous transportera dans les hauts lieux de la chrétienté romaine : Sainte-Croix de Jérusalem, Sainte-Marie-Majeure, la basilique Saint-Pierre, les catacombes de Saint-Sébastien, Saint-Paul-hors-les-Murs, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Croix de Jérusalem, etc.

Vous découvrirez également les sites qui ont fait de Rome sa renommée : le Palatin, le Forum romain, l’Arc de Constantin, le Colisée, la Fontaine de Trévi, le Panthéon, la Via Appia Antica, etc.

Renseignements et inscriptions