Pèlerinage à Saint-Avold (57) le 6 octobre

Comme ces dernière années, le 1er dimanche octobre aura lieu un Pèlerinage à Saint-Avold (57). Ce Pèlerinage à Notre-Dame Secours des Chrétiens est organisé par la communauté traditionnelle de Saarlouis (Allemagne).

La chapelle Saint-Pierre-Canisius (district d’Allemagne de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre) organise un pélerinage franco-allemand à la basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours à Saint-Avold (France) le 6 octobre 2018.

Le pélerinage à Notre-Dame de Bon Secours (autre vocable de « Notre-Dame Secours des Chrétiens ») remonte au XVIe siècle, à l’époque où les moines bénédictins de Saint-Avold firent construire une chapelle en l’honneur de la Mère du Rédempteur pour empêcher le développement du protestantisme. Le pèlerinage à la statue miraculeuse prit de l’ampleur jusqu’à la Révolution où il fut interdit. La statue fut sauvée et cachée par des dames du village, et réinstallée dans le sanctuaire en 1806. Aujourd’hui encore, les âmes mariales viennent de France et d’Allemagne pour se confier à Notre-Dame et reçoivent de nombreuses grâces par son intercession.

FSSP Saarlouis