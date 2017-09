Pèlerinage traditionnel à Saint Avold (Moselle) le 7 Octobre

Pèlerinage marial à Saint-Avold le 7 octobre 2017

La chapelle Saint-Pierre-Canisius (district d’Allemagne de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre) organise un pèlerinage franco-allemand à la basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours à Saint-Avold (France) le 7 octobre 2017 en la Fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire.

Le pèlerinage à Notre-Dame de Bon Secours (autre vocable de « Notre-Dame Secours des Chrétiens ») remonte au XVIe siècle, à l’époque où les moines bénédictins de Saint-Avold firent construire une chapelle en l’honneur de la Mère du Rédempteur pour empêcher le développement du protestantisme. Le pèlerinage à la statue miraculeuse prit de l’ampleur jusqu’à la Révolution où il fut interdit. La statue fut sauvée et cachée par des dames du village, et réinstallée dans le sanctuaire en 1806. Aujourd’hui encore, les âmes mariales viennent de France et d’Allemagne pour se confier à Notre-Dame et reçoivent de nombreuses grâces par son intercession.

Au programme le 7 octobre :

10h00 : Messe solennelle à l’abbatiale Saint-Nabor (église paroissiale) suivie de la vénération des reliques de saint Nabor, célébrée par Monsieur l’abbé Gerstle, supérieur du district d’Allemagne

12h00 : pause de midi, déjeuner libre en ville

15h00 : vêpres solennelles et salut du Saint-Sacrement à l’abbatiale Saint-Nabor

16h00 : procession à la basilique, récitation du chapelet, prière de dévotion mariale

17h45 : visite guidée de l’église abbatiale