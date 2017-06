Photos: Fête-Dieu à Duingt (Annecy)

Depuis une dizaine d’années, la Fraternité Saint-Pierre assure la messe dominicale en l’église de Duingt, sur le lac d’Annecy… en plus des messes assurées à la Maison Saint-Maurice (La Bergerie, Saint-Jorioz) où sont assurés la prédication de retraite spirituelle. Un lecteur nous transmets le lien vers les photos de la Fête-Dieu avec le reposoir au bord du lac.

Notre lecteur nous invite à rappeler les horaires des messes à Duingt (église paroissiale) les dimanches et fêtes à 10h et des messes à Saint-Jorioz (la Bergerie) les dimanches et fêtes à 18h30 (sauf été) et du mardi au vendredi à 11h30 (vérifier vacances scolaires).

Faire une retraite cet été (Pour dames et jeunes filles : du 24 au 29 juillet 2017 et du 20 au 25 août 2017)

FSSP Annecy