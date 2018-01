Poursuite des travaux à Gricigliano

Les travaux des façades et de la toiture des bâtiments du Séminaire Saint-Philippe Néri de Gricigliano (Institut du Christ Roi) se poursuivent :

Chers amis,

Une année de travaux se termine, une nouvelle commence !

Grâce à votre générosité, nous avons pu aménager cet automne un nombre suffisant de chambres pour accueillir tous les nouveaux séminaristes.

Par ailleurs, les travaux de restauration du bâtiment Saint-Joseph et de la chapelle de la Sainte-Trinité (toits et façades), commencés en juin dernier, se poursuivent. Nous espérons, avec l’aide de la Providence, trouver les fonds pour mener à bien ces travaux avant les ordinations de 2018.

Pour Noël, nous avons pu remettre la cloche de l’horloge de Gricigliano, tombée cet été lors d’une tempête. Dotée d’un nouveau socle en pietra serena, elle est désormais prête à affronter les intempéries et à braver l’usure du temps !

Plus que jamais, votre soutien nous est indispensable. Pour accueillir la formation de vos futurs prêtres, pour restaurer notre cher séminaire de Gricigliano, nous savons que nous pouvons compter sur votre aide. Avec vous, nous rendons grâces pour tous ces travaux déjà effectués et nous espérons pouvoir mener à terme cette œuvre qui est loin d’être achevée.

Merci !

Retrouvez toutes les photos des travaux entrepris depuis mars 2014 sur notre site : http://www.icrsp.org/Travaux/nouvelles/decembre2017.php