Prier pour la France avec la Ligue des Saints Coeurs de Jésus, de Marie et de Joseph

L’Institut du Christ Roi lance une belle initiative de prière pour la France :

Chers amis,

mai 1917- mai 2017 : nous fêtons le centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima. N’est-ce pas pour nous l’occasion providentielle de donner une réponse plus sérieuse et plus généreuse aux demandes de notre Mère du ciel ?

Comme chacun le voit avec évidence, nous allons vers des heures très difficiles. Notre chère Patrie la France est en souffrance et connaîtra des agonies plus douloureuses encore. Devant cette situation qui devient tragique, nous attendons que la Providence suscite de grands hommes pour porter remède à ces grands maux qui nous accablent.

C’est pour hâter cette intervention de la divine Miséricorde que nous avons eu l’idée de fonder la Ligue des saints Cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph.

Cette Ligue ne propose rien d’impossible, elle est à la portée de tous. Tous peuvent y adhérer sans condition, si ce n’est un engagement de prière quotidienne pour le Salut de la France aux saints Cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph.

Pour y adhérer et obtenir de plus amples informations, vous pouvez consulter le menu ci-contre et nous écrire à sainteligue@icrsp.org