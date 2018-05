Prochaines messes à Angoulême

Un lecteur nous transmet les informations pour la prochaine messe mensuelle en application du Motu Proprio à Angoulême le dimanche 13 mai 2018.

Dimanche 13 mai 2018

Sanctuaire NOTRE-DAME d’OBEZINE

DIOCESE D’ANGOULÊME

Messe “Sumorum Pontificum” à 10h00

Confessions à partir de 9h00

Les chants et les morceaux d’orgue à la Messe:

– Prélude d’orgue à partir de 9 h 50

– Entrée: orgue

– Vidi aquam

– Chant d’entrée: Introït et chant Esprit-Saint Dieu de lumière

Kyrie Lux et origo “Tempore Paschali”

Gloria “Tempore Paschali”

Alleluia du Dimanche de Pâques

Credo: Messe Royale de Dumont

Offertoire: introït et morceau d’orgue

Sanctus “Tempore Paschali”

Elevation: Ô Saint Esprit! Donnez-nous vos lumières

Agnus Dei : “Tempore Paschali”

Communion: Âme du Christ et morceau d’orgue

Ite Missa est : ” Tempore Paschali”

Dernier Evangile : L’Esprit de Dieu repose sur moi

Final: Ave Maria de Fatima

Sortie: orgue