Prochains Pèlerinages de Pentecôte

Comme chaque année les deux colonnes de pèlerins s’élanceront le week-end de Pentecôte les 19, 20 et 21 mai de et vers Chartres. Si les bannières se croiseront sur les routes, les prières, les pénitences et les souffrances de pèlerins monteront toutes vers le ciel pour l’Eglise, pour la France et pour les familles.

Le Pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté

partira de Paris pour Chartres avec le thème : Saint Joseph, père et serviteur

Notre-Dame de Chrétienté (Ouverture des inscriptions le 25 mars)

Le Pèlerinage de Tradition

partira de Chartres pour Paris avec le thème : Pour l’honneur de Jésus-Christ

Pèlerinage de Tradition (Inscriptions ouvertes)

Venez nombreux sur ce chemin de conversion