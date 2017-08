Profession chez les Fils du Très Saint Rédempteur (FSSR)

Notre confrère New Liturgical Movement diffuse les photos de la profession d’un frère des Fils du Saint Rédempteur (Rédemptoristes Transalpins).

En la fête de saint Alphonse Liguori, le 2 août, le frère Celestine Maria a fait profession temporaire des vœux de religion, de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, en tant que membre des Fils du Très Saint Rédempteur, communauté traditionnelle rédemptoriste basée sur l’île écossaise de Papa Stronsay. Le novice est interrogé par le supérieur sur son désir de donner sa vie entièrement à Dieu et sa ferme volonté de le persévérer.



Très beau rituel de profession. La communauté chante le Veni Creator, le novice prosterné se prépare à mourir au monde

Photos Sons of the Most Holy Redeemer

Communauté des Sons of the Most Holy Redeemer