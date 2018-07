Rappel à Dieu de Mgr Camille Perl

Agé de 79 ans, Mgr Camille Perl a été rappelé à Dieu le 21 juillet 2018 à Rome. Originaire du Luxembourg, après un passage dans l’ordre bénédictin, il a été ordonné prêtre pour l’archidiocèse de Luxembourg. Il fut appelé à Rome par le cardinal Paul Augustin Mayer à la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements. Mais dès juillet 1988, le cardinal Mayer l’invita à travailler avec lui à la Commission Ecclesia Dei en fondation suite au Motu Proprio Ecclesia Dei adflicta signé du Pape Jean-Paul II. Entre 1988 et 2008, il fut respectivement secrétaire puis vice-président de cette commission. En 20 ans de présence active au sein de la Commission, il en fut un des hommes clefs par sa connaissance du dossier tant pour la gestion des différents instituts Ecclesia Dei qui dépendent de la commission que pour les discussions avec la Fraternité Saint-Pie X. Il lui fut parfois reproché son manque de recul (comme dans la crise de la Fraternité Saint-Pierre dans les années 1999-2000), mais il fut aussi un des artisans avec le cardinal Dario Castrillon Hoyos et surtout du Pape Benoît XVI lui-même du Motu Proprio Summorum Pontificum. Il cessa ses fonctions en 2009 lors du rattachement de la commission Ecclesia Dei à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Qu’il repose en paix !