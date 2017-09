Rentrée à Denton

Fin août a eu lieu également la rentrée du Séminaire Our Lady of Guadalupe de Denton (USA), séminaire nord-américain de la Fraternité Saint-Pierre. Il compte cette année, 92 séminaristes (le nombre le plus élevé depuis sa fondation en 2000) et a accueilli 22 séminaristes en Première Année.

Retraite de rentrée du 27 août au 1er septembre 2017

Les séminaristes sont arrivés au séminaire fin août pour assister à leur retraite annuelle d’une semaine avant le début de l’année scolaire. Ils ont accueilli le Supérieur général de la Fraternité sacerdotale de Saint-Pierre, l’abbé John Berg, en tant que prédicateur de cette retraite. Les conférences de l’abbé Berg comprenaient des réflexions sur la spiritualité de la Fraternité et les vertus particulières dont les prêtres FSSP ont besoin dans leurs diverses œuvres apostoliques. Les prêtres et les séminaristes du Séminaire Notre-Dame de Guadalupe le remercient pour le temps consacré à cette retraite.

Les cours des séminaristes ont commencé le 5 septembre, alors le même jour où 22 nouveaux sont arrivés au séminaire pour leur première année d’études. Après une journée d’orientation, l’abbé James Buckley, FSSP, est arrivé dans le Nebraska pour mener la retraite de Saint Ignace de cinq jours pour eux avant qu’ils ne commencent leur Année de Spiritualité. Leur arrivée fait que le séminaire compte cette année 92 séminaristes.

Gardez-les dans vos prières au moment où ils commencent leur année académique, que sous le patronage de saint Pierre et de Notre-Dame, ils obtiennent les grâces nécessaires pour connaître leur vocation et la suivre généreusement.