Reprise du Café Caté à Paris

Le café-caté est une conférence donnée par le Père Henri Favelin, Fraternité Saint-Vincent Ferrier, chaque 1er mardi du mois, au 1er étage du café le Sorbon, 60 rue des Ecoles 75005 Paris, métro Cluny la Sorbonne, à 20h30.

Lancé il y a une vingtaine d’années, ce café-caté parisien animé par les Pères de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier est un succès notamment auprès des jeunes professionnels et étudiants qui souhaitent se former dans un cadre chaleureux et amical.

Thème de l’année 2018-2019 : « A la découverte des secrets de l’Evangile selon saint Matthieu. Plongée historique, spirituelle, et morale par un commentaire vivant du texte. »

Mardi 2 Octobre Chapitre 12 : Jésus avalé par une baleine : le signe de Jonas

6 Novembre Chapitre 14 : la tête du Baptiste en cadeau d’anniversaire

4 Décembre Chapitre 15 : miettes de grâce pour les petits chiens de païens

8 Janvier Chapitre 16 : les clefs de Pierre protègent du levain des pharisiens

5 Février Chapitre 17 : entretiens lumineux avec Elie l’égorgeur

12 Mars Chapitre 18 : le scandale des plus petits est-il pardonnable ? Comment traiter la pédophilie d’après Notre Seigneur.

2 Avril Chapitre 19 : la suite du Christ : être chaste, pauvre obéissant et en plus heureux !

7 Mai Chapitre 20 : les premiers seront non seulement les derniers mais devront servir et être crucifiés

4 Juin Chapitre 21 : les publicains et les prostituées rentrent avec le Christ-Roi dans Jérusalem pavoisée de rameaux

