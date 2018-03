La Fraternité Saint-Pierre propose une retraite de fondation spirituelle pour jeunes hommes de 16 à 23 ans du jeudi 26 avril au samedi 28 avril 2018 à Sées (61)

La Fraternité Saint-Pierre vous propose un cadre idéal, dans la retraite et le silence, pour un temps de prière et de réflexion, divisé en deux parties. La première, plus théorique, rappelle les vérités essentielles qui doivent nous guider (questions du sens de la vie, de la grâce et du péché, des fins dernières et de la présence du Christ en nous, etc.). La seconde prépare de façon plus concrète aux choix importants de votre vie (explication des moyens de salut, des différents états de vie, des difficultés actuelles que rencontrent les catholiques…).

Chaque retraite est prêchée par deux prêtres de la Fraternité Saint-Pierre.

Oeuvre des Retraites de la Fraternité Saint-Pierre