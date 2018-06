Retraite du Rosaire en août à Fribourg (Suisse)

Une retraite du Rosaire du 13 au 17 août à Fribourg (Salesianum) prêchée par des religieux de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier de Chémeré-le-Roi

La Retraite du Rosaire, en quatre jours, vient réveiller dans l’intimité de l’âme les mystères de son propre salut. Elle offre à chacun une occasion exceptionnelle de se ressourcer et de s’enraciner dans la vie de sa foi. Début et fin de la retraite à 17h.

Inscriptions: www.chemere.org ou +332 43 98 64 25

________

A cette occasion, les frères de Chémeré célèbreront une messe en rit dominicain le dimanche 12 août à 10h à la chapelle Saint-Augustin, à Lausanne.

Buffet après la messe et conférence du Père de Saint-Laumer dans l’après-midi.

