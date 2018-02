Retraites et cérémonies dans les séminaires de la Fraternité Saint-Pierre

Ce samedi 10 février, dans les deux Séminaires de la Fraternité Saint-Pierre ont été conférés les ordres mineurs pour plusieurs séminaristes et également les sous-diaconats. Le Séminaire Our Lady of Guadalupe (Denton – USA) compte 5 nouveaux sous-diacres (2 américains, 2 canadiens et 1 mexicains) et le Séminaire Saint-Pierre (Wigratzbad – Allemagne) compte 6 nouveaux sous-diacres (4 français et 2 allemands). Ces cérémonies ont été précédées de retraites spirituelles :

La retraite spirituelle qui marque la fin du premier semestre et le milieu de l’année s’achève ce vendredi à midi. Elle était prêchée pour les francophones par le RP Louis-Marie de Blignières, fondateur et supérieur de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier, et pour les germanophones par le Kaplan Stephan Maessen, aumônier de la maison de retraite (et de retraites) de Sankt Pelagiberg, en Suisse.

Ce samedi 10 février, Mgr Lajos Varga, évêque auxiliaire de Vác (Hongrie), confèrera les ordres mineurs à douze séminaristes, et six autres recevront le sous-diaconat. La messe pontificale commencera à 9h30, dans l’église paroissiale de Gestratz, à un quart d’heure environ du séminaire.

Séminaire Saint-Pierre