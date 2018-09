Retraites Esto vir – Sois un homme

L’Oeuvre des Retraites de la Fraternité Saint-Pierre propose une nouvelle retraite pour hommes “pour restaurer l’homme”.

Retraite spirituelle en plein air. Pour hommes (à partir de 18 ans)

Raid de quatre jours en autonomie autour du lac d’Annecy.

Effort physique et formation spirituelle, pour restaurer l’homme.

Esto vir… Agissez en homme de cœur, et combattons pour notre peuple et pour la cité de notre Dieu ; et le Seigneur ordonnera de tout comme il lui plaira. (2Sm 10, 12)

Programme

Départ 11:30 gare d’Annecy (horaire exact à confirmer).

Quatre instructions par jour pour réveiller l’homme de cœur.

Messe, chapelet, méditations, silence, pour affermir le cœur de l’homme.

Attention : marche soutenue, spiritualité ferme, vous n’en sortirez pas indemne…

But : renforcer l’homme catholique, unique pilier capable de soutenir le monde moderne.

Fin 15:00 gare d’Annecy (horaire exact à confirmer).

Prochaines dates : du jeudi 1er au dimanche 4 novembre (Toussaint), du samedi 29 décembre au 1er janvier (Jour de l’An)

Oeuvre des Retraites de la FSSP