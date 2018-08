Rififi à Rolleboise

Depuis 10 ans, la messe dans la forme extraordinaire est célébrée par l’abbé Paul Aulagnier, prêtre de l’Institut du Bon Pasteur, à Rolleboise, petite commune des Yvelines aux portes de la Normandie entre Mantes la Jolie et Vernon. En effet en février 2008 pour répondre à une demande des fidèles, Mgr Aumonier a nommé l’abbé Paul Aulagnier vice chapelain de la communauté sous la responsabilité du curé de Bonnières. L’arrivée de l’abbé Aulagnier s’est faite par une nomination “personnelle” de Mgr Aumonier ; l’abbé Aulagnier et Mgr Aumonier ont été ‘camarades’ au Séminaire Français de Rome dans la fin des années 60 (On peut lire ce qu’écrit l’abbé Aulagnier sur le sujet dans son libre ‘La tradition sans peur’).

La communauté s’est bien développée et la messe dans la forme extraordinaire est célébrée tous les jours dans cette petite église paroissiale. Cette année, l’abbé Aulagnier vient de fêter ses 75 ans, malgré son dynamisme Mgr Aumonier lui a signifié la fin de sa mission. Il faut préciser que l’évêque diocésain nomme les prêtres des Communautés Ecclesia Dei. Lorsqu’une convention est signée entre un diocèse et une communauté (quelle qu’elle soit d’ailleurs) la communauté propose des changements de prêtres mais c’est bien l’évêque qui nomme.

Un lecteur du Forum Catholique diffuse quelques lignes d’un courriel de l’abbé Aulagnier dont l’extrait suivant :

Oui ! Mgr Aumonier, en raison de mon âge (75 ans) a décidé de me retirer du ministère de Rolleboise, moi et l’IBP. (Retirerait-il l’église de Port Marly au Christ Roi). C’est surtout l’IBP qui est visé. Il me l’a signifié par lettre recommandée le 15 juin. Il aurait pu me demander de venir le voir. J’aurais préféré. Mais non ! Rien que par lettre recommandée. Je lui ai répondu une lettre aimable lui demandant de me préciser qui me remplacerait. Il m’a répondu le 8 août, par lettre recommandée, que je serai remplacé par le vicaire de ND des Armées. M l’abbé Tignères, et cela dès le 2 septembre… j’ai fait savoir, lors des annonces, que je ne quitterai pas l’église à moins que soit nommé un prêtre de l’IBP où en relations étroites avec l’IBP.

Les faits nous ont été confirmés par un fidèle de Rolleboise. Il est certain que Mgr Aumonier ne rallumera pas de guerre des clochers et trouvera une solution équilibrée et dans la continuité !

En attendant l’abbé Aulagnier invite tous les fidèles à se rendre très nombreux ce dimanche 2 septembre à l’église Saint-Michel de Rolleboise à 10h30.

Saint-Michel de Rolleboise