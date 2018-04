Route Saint-Gatien en Italie du 6 au 18 août

Route d’été du Chapitre Saint Gatien du 6 au 18 août : Deux semaines de marche (20 km par jour) de la patrie de saint François à la cité de Sienne, en passant par Pienza, Montepulciano et les abbayes de Sant’Antimo et du Monte Oliveto. Arrivée à Sienne le 16 août pour la course du Palio !

L’aumônerie est assurée par les Frères de la Fraternité Saint Vincent Ferrier et les Soeurs de la Consolation

Route Saint Gatien