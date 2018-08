Session Ars Celebrandi en Pologne

Notre confrère Rorate Caeli revient sur la dernière session Ars Celebrandi. La plus grande session de formation sur la messe latine traditionnelle dans le monde, Ars Celebrandi, s’est achevée le 18 juillet dernier à Licheń, en Pologne, avec la visite de l’archevêque Guido Pozzo et plus de 200 participants dont plus de 50 prêtres. Ars Celebrandi est organisé par Una Voce Pologne.

Mgr Guido Pozzo, secrétaire de la Commission pontificale Ecclesia Dei, a transmis un message aux participants et aux organisateurs de cette session : “Je voudrais remercier Dieu pour cette présence active des membres Ars Celebrandi, engagés dans la promotion de l’ancienne liturgie romaine et rendant ainsi gloire à Dieu pour le bien de l’Eglise et de toute l’humanité… Je vous encourage à continuer et à aller de l’avant, en confiance dans la grâce de Dieu.”

Mgr Pozzo a célébré la messe pontificale dans la basilique de Licheń et a présidé les vêpres pontificales. Les fidèles participants à ces célébrations ont également la bénédiction papale ainsi qu’une indulgence plénière aux conditions habituelles par décision du pénitencier apostolique.