Session de préparation au Mariage avec le Père Raymond-Marie de la FSVF

On nous invite à diffuser

Sessions de Préparation au Mariage avec le Père Raymond-Marie Puibaraud de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier

La préparation au mariage est une occasion privilégiée permettant aux fiancés de redécouvrir et d’approfondir la foi reçue au baptême et nourrie par l’éducation chrétienne.

Dans le recueillement, la prière et le silence, avec des instructions sur les grands thèmes du mariage, les participants sont en état de se mieux préparer au grand engagement de leur vie conjugale. Il leur est donné de comprendre davantage le merveilleux dessein de Dieu sur le mariage et la famille. Pendant les temps libres, il y a la possibilité d’avoir des entretiens avec le Père et de se promener dans un grand parc.

Ces récollections ont lieu du samedi (11h00) au dimanche (17h00), au Foyer de Charité de Poissy (78). Le prix de 124 € pour les deux fiancés ensemble comprend le logement sur place en chambres individuelles et les repas.

Prochaine sessions (au Foyer de Charité de Poissy – Yvelines)

du 25 au 26 novembre 2017

du 28 au 29 avril 2018

du 16 au 17 juin 2018

Inscriptions et renseignements