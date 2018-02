Session familiale avec la Fraternité Saint-Pierre (Août 2018)

La Fraternité Saint-Pierre propose cette année une session familiale du 12 au 18 août 2018 à l’Institut Croix-des-Vents, dans le beau cadre de l’ancien séminaire de Sées (en Normandie, près d’Alençon). Chaque après-midi, diverses activités (randonnée, sport, visites culturelles, etc.) sont proposées aux familles avec l’accompagnement de prêtres et séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre.

Extrait de la lettre aux Amis de la FSSP (Février 2018)

Des vacances chrétiennes

C’est une première! A la demande de nombreuses familles, la Fraternité Saint-Pierre organise cet été une session qui leur est spécifiquement dédiée. Parents et enfants sont invités à venir se ressourcer ensemble pendant une semaine, à Sées, en Normandie. « Il ne s’agit pas d’une retraite ou d’une session de formation mais bien de vacances chrétiennes, c’est-à-dire d’un temps de repos et de convivialité où tous les membres de la famille peuvent se détendre dans un cadre spirituel, indique l’abbé Paul-Joseph, Supérieur du District de France. Cette session aura lieu la semaine du 15 août, ce qui permettra aux familles de bien préparer la fête de l’Assomption qui est toujours une oasis spirituelle durant les vacances d’été ».

Un accompagnement spirituel sur mesure

Quatre prêtres de la Fraternité Saint-Pierre , les abbés Louis Baudon de Mony, Bruno Stemler, Jérôme Sevillia et Augustin Cayla assureront une présence sacerdotale auprès des vacanciers qui auront ainsi la possibilité d’assister quotidiennement à la messe, de se confesser et de bénéficier d’un accompagnement spirituel sur mesure.

Chaque jour, seront proposées des instructions adaptées à chaque tranche d’âge (adultes, ados, enfants) sur des sujets variés comme la vie de prière, l’éducation des enfants, la vocation… Le reste du temps les familles auront le loisir de faire connaissance, se reposer sur place, ou de partir à la découverte de la région: randonnées, visites organisées de Lisieux et du sanctuaire Louis et Zélie Martin à Alençon. De jeunes bénévoles se tiendront à leur disposition notamment pour venir en aide aux mères de petits enfants et organiser des jeux pour les plus grands dans le parc