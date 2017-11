Session des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre à Sées

Les prêtres du District de France de la Fraternité Saint-Pierre (France & Belgique) se sont réunis à Sées entre le 24 et 27 octobre. Une grande majorité des prêtres en apostolat en France, 68 prêtres), étaient présents pour cette session qui alliait travail, vie fraternelle et formation. Dans quelques mois, la Fraternité Saint-Pierre élira son nouveau Supérieur Général lors de son chapitre Général qui se tiendra en juillet au Séminaire Our Lady of Guadalupe (Denton, Etats-Unis).

La Fraternité Saint-Pierre est présente dans 36 diocèses en France (56 églises ou chapelles desservies le dimanche, aumônerie dans plus de 25 écoles dont 6 dirigées par des prêtres de la FSSP) et 3 diocèses en Belgique pour 73 prêtres. Depuis 2014, la Maison de District est située à Bourges.

Photos de Facebook FSSP France

FSSP District de France