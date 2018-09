Situation de la FSSPX

La Porte Latine reprend les propos de Mgr Pozzo, secrétaire de la Commission Ecclesia Dei, qui en Pologne en juillet dernier a évoqué la situation de la Fraternité Saint-Pie X :

Peut-on considérer la décision du pape François accordant aux prêtres de la FSSPX la possibilité d’absoudre sacramentellement comme un encouragement aux fidèles à solliciter les prêtres de la Fraternité pour d’autres sacrements ?

Eh bien non, je ne pense pas qu’on puisse interpréter la chose ainsi ; ce n’est pas un encouragement à aller voir les prêtres de la Fraternité. Le motif a été donné par le Pape dans son décret même. Le Pape s’inquiète du salut spirituel des fidèles de la Fraternité Saint Pie X. C’est la raison qui l’a amené à accorder encore après l’Année sainte la validité et la licéité de l’absolution sacramentelle des péchés, ainsi que l’extrême-onction pour les malades, pour le bien des âmes. Suprema lex salus animarum. Donc pour cette raison il y avait aussi la Lettre sur les mariages, pour concéder la possibilité que le mariage soit valide, selon la forme canonique, toujours pour le bien des fidèles, en vue de la réconciliation, certainement. Il n’en demeure pas moins que les prêtres et les évêques de la Fraternité Saint Pie X exercent leur ministère d’une manière illicite et illégitime. Ils ne sont pas excommuniés, bien sûr, plus maintenant, l’excommunication est enlevée, donc ils ne sont pas formellement schismatiques – il est absolument faux d’affirmer que la Fraternité Saint Pie X est schismatique du point de vue formel, canonique – parce qu’il n’y a plus de schisme dans la mesure où ils ne sont plus excommuniés, c’est clair.