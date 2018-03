L’école Notre-Dame du Mont Carmel (Ottawa) a été fondée en 2007 par quelques parents soucieux de transmettre à leurs enfants un enseignement complet intégrant la foi, la personnalité et l’intelligence. La même volonté anime aujourd’hui les enseignants, la direction et les parents qui s’attachent à offrir un enseignement rigoureux et structuré fondé sur une authentique éducation catholique. Un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre assure l’aumônerie de l’école.