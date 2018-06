Soutenir l’Oeuvre Notre-Dame des Familles

Un lecteur nous invite à diffuser quelques informations sur l’Oeuvre Notre-Dame des Familles :

Le Père Jean-Denis Chalufour est moine bénédictin de l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault, exclaustré dans les années 2000 pour réaliser ce projet Notre-Dame des Familles. La Maison Notre-Dame des Familles est située en Normandie et veut proposer un lieu de retraite, de ressourcement dans l’esprit bénédictin seul ou familles pour “reprendre des forces spirituelles dans cette maison du Seigneur afin de vivre leur foi plus intensément et de témoigner du Christ dans un monde qui L’ignore. La liturgie tient une grande place dans la maison, comme dans toute maison bénédictine. Certains offices monastiques sont récités, en particulier les complies, mais aussi les laudes, les vêpres ou certaines “petites heures. La messe est célébrée selon la forme extraordinaire du rite romain par le conseiller spirituel“.

Soutenir Notre-Dame des Familles