Succès pour le Pèlerinage Feiz e Breizh

Ce 29 et 30 septembre se tenait le 1er Pèlerinage Feiz e Brezh de Guénin à Sainte-Anne d’Auray. Pendant deux jours plus de 200 pèlerins ont prié et marché sous les bannières des diocèses et saints bretons de Rennes, Quimper, Vannes, Saint-Brieuc ou Nantes. Ils ont marché près de 35 km vers Saine-Anne en priant le rosaire, chantant de nombreux cantiques bretons… La messe solennelle de clôture en forme extraordinaire a été célébrée à la Basilique Sainte-Anne d’Auray par l’abbé d’Anselme, curé de l’église Saint-Patern (Vannes) assisté par le chanoine Béligné, ICRSP (Saint-Brieuc) et l’abbé Courtois, FSSP (Quimper) devant une assemblée de près 450 fidèles. Tous se sont donnés rendez-vous l’an prochain !

