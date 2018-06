Succès pour le spectacle à l’occasion des 50 ans de le Vente de Charité de Saint-Pie X à Saint Cloud

Samedi 2 juin, à l’occasion des 50 ans de la Vente de Charité de l’Institution Saint-Pie X, école des Dominicaines du Saint-Esprit à Saint-Cloud, un grand spectacle intitulé ‘Le Trésor de Saint-Cloud’ était donné place de Lessay. Privatisée pour l’occasion, la place, les murailles et la contre-allée ont été mises à profit pour donner au spectacle, joué par des élèves de 2nde et de CE2, toute l’ampleur nécessaire. Entre 1200 et 1400 personnes ont assisté à ce spectacle écrit par une des dominicaines. Cette soirée familiale avait un air de ressemblance avec la célèbre et fameuse cinéscénie de l’ouest de la France (Pas très étonnant vue la Mère qui a écrit le spectacle !)…

(Ci dessus quelques photos envoyées par des lecteurs)

Institution Saint-Pie X (Saint-Cloud)