Succès pour les 10 ans de la Fondation pour l’Ecole

Un lecteur nous transmet un bref résumé de la soirée des 10 ans de la Fondation pour l’Ecole à Paris.

Hier, 10 mars, fête de la Saint Joseph, la Fondation pour l’Ecole fêtait son 10ème anniversaire. A 18h30 à l’église Saint-Roch, une messe d’action de grâce dans la forme extraordinaire était célébrée par l’abbé Thierry Laurent, curé de la paroisse, devant une assemblée très fournie. La messe solennelle était chantée par la Schola grégorienne de l’Ecole Saint-Dominique du Pecq et par la Chorale Kaire Maria (également de l’école Saint-Dominique).

A l’issue de la messe se tenait un cocktail où la Fondation pour l’Ecole a donné quelques éléments sur le développement de son activité (label qualité, formation des professeurs et des maîtres, aide juridique…) et sur l’actualité (avec les changements en discussion sur les création d’école). De nombreux représentants d’école étaient présents ainsi que des porteurs de nouveaux projets de création.