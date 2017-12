Tonsures et sous-diaconat dans le diocèse de Fréjus-Toulon

Le 23 décembre a eu lieu une messe dans la forme extraordinaire à l’église paroissiale de Bormes les Mimosas célébrée par Mgr Rey au cours de laquelle il a tonsuré 3 séminaristes de la Fraternité Saint Joseph, Gardien et un frère du Monastère Saint Benoit de la Garde-Freinet. Il a également procédé à des ordinations sous-diaconales pour la Fraternité Saint Joseph, Gardien. Cette fraternité dont les prêtres célèbrent dans les deux formes du rite romain a été érigée par Mgr Rey en 2010… et a des missions aux Etats-Unis, au Guatemala, au Salvador, au Chili et en France (dans le diocèse de Toulon).

Photos Facebook