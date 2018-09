Un nouveau Provincial de France pour l’Institut du Christ

Le Chapitre annuel de l’Institut du Christ Roi s’est tenue à Gricigliano la dernière semaine d’août. A l’issue de celui-ci ont été rendue plusieurs nominations dont celle d’un nouveau Provincial de France, le Chanoine Louis Valladier. Originaire des Yvelines, le Chanoine Louis Valladier est prêtre depuis 2012 et a été en ministère au Séminaire Saint-Philippe Néri de Gricigliano, à Naples puis à la Maison Provinciale de France à Roquecor (82) :

De la maison provinciale,

Le 5 septembre 2018.

Chers Amis de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre,

Comme vous le savez, il y a trois ans, notre Prieur General, Mgr Gilles Wach, m’a nommé provincial de France. Pendant la dernière décennie, notre Institut a connu un développement considérable et le nombre de chanoines et d’apostolats ont augmenté, ce qui a nécessité une réorganisation à plusieurs niveaux.

Au même moment, la famille spirituelle de l’Institut s’est développée selon l’esprit de nos constitutions. Mes visites fréquentes dans nos apostolats m’ont donné la joie de rencontrer cet esprit chez nos chanoines et chez nos fidèles. A ma demande, et après 23 années consécutives à l’étranger, lors de notre chapitre annuel, Mgr le Prieur Général m’a donné la permission de rentrer dans mon pays natal comme provincial, pour m’occuper du développement de nos apostolats allemands.

Mgr Wach a nommé M. le chanoine Louis Valadier, provincial de France. A mes côtés comme assistant et économe provincial, il a beaucoup contribué à la réorganisation de notre province et connait bien nos chanoines et beaucoup d’entre vous.

Je vous remercie de votre soutien et de vos prières pendant ces trois années, et je vous remercie d’accueillir avec la même bienveillance mon successeur.

Comme vicaire général dans l’Institut je resterai bien sur toujours à votre disposition.

Que Dieu vous bénisse.

Mgr Schmitz