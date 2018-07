Un nouveau Supérieur Général pour la Fraternité Saint-Pierre

L’abbé Andrzej Komorowski a été élu 4ème Supérieur Général de la Fraternité Saint-Pierre par le chapitre général réuni au Séminaire Our Lady of Guadalupe (Denton, USA). Il succède à l’abbé Josef Bisig, Suisse (1988-2000), l’abbé Arnaud Devillers, Français (2000-2006) et l’abbé John Berg, Américain (2006-2018).

Agé de 42 ans, l’abbé Komorowski est originaire de Pologne. Il a été séminariste au Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad (Allemagne) et a été ordonné prêtre le 10 juin 2006 par SE le Cardinal Medina-Estevez à Wigratzbad. Il a notamment été en ministère en Pologne, aux Pays-Bas et en Belgique. Il a également desservi régulièrement l’apostolat de la FSSP à en Irlande. Depuis 2012, il est un des deux assistants du Supérieur Général sortant et économe général de la Fraternité Saint-Pierre résident à la Maison Générale. Il était également jusqu’ici le chapelain de la communauté de Bulle (Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde)

