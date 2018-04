Un nouvel apostolat pour la Fraternité Saint-Pierre à Philadelphie

Notre confrère anglophone, le site New Liturgical Movement, rapporte que la Fraternité Saint-Pierre se voit confier à partir de l’été prochain un nouvel apostolat dans l’archidiocèse de Philadelphie, à Conshohocken (en périphérie de Philadelphie). Ce nouvel apostolat sera érigé en paroisse personnelle en août, la 41è paroisse personnelle administrée par la Fraternité Saint-Pierre dans le monde.

Mgr Charles Chaput, archevêque de Philadelphie, a assigné une église dans son archidiocèse à la Fraternité Saint-Pierre. L’église de Sainte Marie de Conshohocken a été construite en 1950 pour la communauté polonaise locale, et a fusionné avec une autre paroisse locale en 2014. Selon un décret officiel daté du 14 mars et signé par l’archevêque, une quasi-paroisse (canon 516 ) pour le forme extraordinaire sera officiellement établi au 1er août de cette année.

Le décret note que cette décision a été prise après consultation du conseil presbytéral, des curés de la région et d’autres autour de l’archidiocèse déjà impliqués dans les célébrations publiques de la messe dans la forme extraordinaire. C’est un bon signe et un modèle de collaboration fructueuse, à Philadelphie et ailleurs, entre les divers instituts Ecclesia Dei et le clergé local.