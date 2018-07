Un Pèlerinage pour la Bretagne vers Sainte-Anne d’Auray les 29 et 30 septembre

L’association Feiz e Breizh (Foi en Bretagne) organise un “Pèlerinage pour la Bretagne” vers Sainte-Anne-d’Auray : deux jours de marche ouverts à tous (29-30 septembre 2018).

Bretons, allons à sainte Anne !

Marchons vers la patronne de la Bretagne pour lui confier nos voeux, nos familles et notre pays.

Ravivons notre foi au creux des chemins et ranimons notre espérance au pied des autels !

Quelques jeunes pères de famille, voulant renforcer ou créer des liens d’amitié, ont eu l’intuition de mettre en place

un pèlerinage en Bretagne pour les familles, les enfants, les jeunes, en s’appuyant sur 3 piliers : MISSION – TRADITION – PATRIMOINE BRETON.

Ce pèlerinage aura lieu le samedi et dimanche 29 et 30 septembre prochain de Guénin près de Baud jusqu’à Ste Anne d’Auray.

Ce pèlerinage s’effectuera à pied car pèleriner ainsi, c’est prier 2 fois.

Oui pèleriner, c’est bien plus qu’une balade, qu’une randonnée.

C’est d’abord suivre le chemin du Ciel, c’est marcher de telle sorte que nous puissions atteindre la vie éternelle.

Mais nous ne marcherons pas tout seuls.

Notre pèlerinage aura un but déterminé, prier pour la Bretagne et ses enfants.

Notre conviction la plus profonde est que notre terre bretonne

est devenue une terre de mission et qu’elle a besoin en premier lieu de nos prières.

Tenant compte de nos racines chrétiennes et parce que nous sommes baptisés, nous ne serons pas seuls car nous marcherons en compagnie de la grande cohorte des anges protecteurs

et de la phalange des saints qui ont christianisé notre beau pays.

Nous ne marcherons pas en promeneurs solitaires, nous marcherons par chapitre, venant des divers diocèses bretons, développant des liens d’amitié encore plus indispensables aujourd’hui.

La question n’est pas tant du « vivre ensemble » que « de prendre plaisir à vivre ensemble ».

En s’appuyant sur la tradition et le magistère de l’Eglise, sur la mise en place de célébrations selon la forme extraordinaire du rite romain, répondant à cette soif du sacré et du beau, notre pèlerinage a le profond désir de glorifier Dieu, sanctifier les âmes, obtenir des grâces.

Enfin nous voulons inscrire ce pèlerinage au cœur de la piété bretonne, faire connaître et favoriser l’attachement du patrimoine culturel et religieux breton, convier à la méditation de la vie de nos saints locaux, à la diffusion de nos cantiques, à la contemplation de nos églises, chapelles et calvaires.

Voilà chers amis les principaux piliers.

Alors venez nombreux, bretons de naissance ou bretons de cœur, nous rejoindre.