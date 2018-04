Un premier bilan pour la Fondation Kephas

Dans la dernière lettre aux Amis et bienfaiteurs de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre (District de France) du mois de mai 2018, on peut lire un intéressant bilan de la Fondation Kephas. La Fondation Kephas veut accompagner la création et le développement d’écoles indépendantes et catholiques, dans lesquelles la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre assure le supériorat ou l’aumônerie. Elle est abritée par la Fondation pour l’école, reconnue d’utilité publique.

À l’origine essentiellement paroissial, l’apostolat des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre est également devenu scolaire, dans l’aumônerie ou même la direction d’établissements qu’accompagne à présent la Fondation Kephas. Aujourd’hui, en France, 66 de nos prêtres desservent 57 lieux de cultes et 23 écoles, tandis que 17 prêtres français exercent actuellement un apostolat dans 7 autres pays.

